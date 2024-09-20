Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 3'ü Ağır 22 Yaralı - Son Dakika
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Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 3'ü Ağır 22 Yaralı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün freni boşalınca yaklaşık 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada 3'ü ağır 22 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları kurtarmak için hızla müdahale etti.

20.09.2024 00:29
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Fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 3'ü ağır 22 kişi yaralandı

Feci kazada can pazarı

DÜZCE - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs, iddiaya göre freninin boşalması sonucu yaklaşık 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada çocukların da aralarında bulunduğu 3'ü ağır 22 kişi yaralandı. İşçilerin, Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki bahçede fındık topladıkları, evlerine dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaza, Harmantepe köyü ile Dokuzdeğirmen köyü arasında meydana geldi. S.A. idaresindeki 63 AEU 932 plakalı Ford marka minibüs, iddiaya göre freninin boşalması sonucu yaklaşık 50 metreden uçuruma yuvarlandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Minibüsün düştüğü alana inen ekipler, yaraları sedye ile ambulansa taşıdı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 3'ü ağır 22 kişi yaralandı.

İşçilerin, Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki bahçede fındık topladıkları, evlerine dönüş yolunda kazanın meydana geldiği bildirildi.

Olay yerine gelen Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, "İşçiler, Kocaali'de fındık toplama işlerini tamamlamışlar. Evlerine dönerken, şoförün dediğine göre, frenin boşalması sebebiyle minibüs yaklaşık 50 metreden uçmuş. Çok şükür can kaybı yok. İnşallah can kaybı olmaz. Fındık dalları aracı tutmuş. Yaralıların tamamı olay yerinden çıkartıldı. 3 ağır yaralımız var. Onları hastaneye gönderdik" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 3'ü Ağır 22 Yaralı - Son Dakika

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