Fındıklı Belediye Başkanı'na Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Fındıklı Belediye Başkanı'na Saldırı

Fındıklı Belediye Başkanı\'na Saldırı
08.08.2025 22:04  Güncelleme: 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Halk Plajı inşaatında inceleme yaparken üç kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Çervatoğlu, saldırıya uğradığını ve şikayette bulunduğunu belirtti.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, üç kişilik bir grubun kendisine saldırdığı gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu.

Olay, Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, yapımı devam eden Halk Plajı inşaatında incelemelerde bulunan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ile konuşmak istediğini öne süren 3 şahıs, Çervatoğlu'nun yanına geldi. O esnada 3 kişinin fiziksel saldırısına uğrayan Çervatoğlu, birinin kendisine yumruk attığını ve ardından ısırdığını öne sürdü. Çervatoğlu, Fındıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu.

Çervatoğlu, yaptığı açıklamada saldırganlarla daha önce karşılaştıklarında aralarında herhangi problem olduğunu hissetmediğini ifade ederek, "Barış ortamını, dostluk ortamını bozacak eroinmanın, esrarcının çete oluşturarak bize saldırısıdır. Biz bu saldırıdan asla ama asla bir adım geri adım atmayacağız. Saat 3 civarlarında yine Fındıklı'daki bir arkadaşımızla birlikte her zaman olduğu gibi sizin aranızdayken, Fındıklı Halk Plajını denetlemeye gittiğimizde 3 kişi, hepiniz tanıyorsunuz bu kişileri, geldiler görüşmek istediler, öncesinde belediyeye gelmişler belediyeden personel arkadaşlar aradı sahilde olduğumu söyledim görüşmek istemişler gayet doğaldır diye düşündük. Ama yanıma geldiği zaman beklenmedik anda saldırıya uğradık. Önce bir kişi arabadan indi konuşmak istedi, baktım konuşmaları iyiye gitmiyor baktım ki aslında uyuşturucu bağımlısı cezaevine alınmış ve izinli olarak çıkmış biri. Birkaç gün evvel de burada karşılaştık herhangi bir kişisel problem yoktu ortada. Bunlar Fındıklı'nın belaları, ülkenin belaları. Biz Fındıklı'da buna izin vermeyeceğiz. Bir anda olay anında bunu hissettiğim zaman kollarını tuttum diğer arkadaşta bize müdahale etti kolunu sıyırdı yumruk yedim" dedi.

"Bu çetenin bir üyesi benim hakkımda sela okutmuştu"

Saldırganlardan birinin daha önce kendisi için sela okuttuğunu ifade eden Çervatoğlu, "Bu yumruk bu mücadelede bizim kavgamız Fındıklı'nın kardeşçe yaşayacağı bir kavga. Bizim kavgamız Fındıklı halkının bir kuruşunu kimseye yedirmeme kavgası. Bizim kavgamız şu çocuklarımızın geleceğinin kavgası. Bu kavgada yumruk değil bedenimizi de yatırırız. Dolayısıyla yumruk yedim hiç önemli değil bizde müdahale ettik. Sonra ısırdı şurada bir ısırık yarası var çok önemli bir şeyimiz yok. Gerekli müdahaleleri emniyet yaptı, gözaltına alındı. Bu bir çete, daha önce benim hakkımda sela okutmuştu. Biliyorsunuz kim olduğunu. Bu çetenin bir üyesi benim hakkımda sela okutmuştu. Özel arabasıyla o yumruk atanı bizzat kendisi getirdi, yine bir yanındaki de uyuşturucudan mı nereden cezaevinden bırakılan biriymiş. Biz ölmeye varız. Fındıklı için ölürüz de. Demokrasi için, özgürlük için ölürüz de asla ve asla bir milim geri adım atmayacağım" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Belediye, 3-sayfa, rize, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fındıklı Belediye Başkanı'na Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti Münir Özkul'un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
İsrail Kabinesi, Netanyahu’nun Gazze’yi işgal planını onayladı İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı
İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü
İsrail Kabinesi’nin 10 saatlik “işgal“ toplantısında kavga çıktı İsrail Kabinesi'nin 10 saatlik "işgal" toplantısında kavga çıktı
İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon: Yaklaşık 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: Yaklaşık 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Fatih Altaylı’dan erişim yasağı kararına ilk tepki Fatih Altaylı'dan erişim yasağı kararına ilk tepki
İsrail’in karar metninde çarpıcı detay “İşgal“ kelimesini kullanmadılar İsrail'in karar metninde çarpıcı detay! "İşgal" kelimesini kullanmadılar

21:33
Bakan Yumaklı, tehlikeye dikkat çekti: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
Bakan Yumaklı, tehlikeye dikkat çekti: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
21:06
Çanakkale’de gözaltı sayısı 4’e yükseldi
Çanakkale'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi
18:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
18:19
Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu Korkunç olayda, “domuz saldırısı“ şüphesi
Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu! Korkunç olayda, "domuz saldırısı" şüphesi
09:55
Zaha’dan olay Galatasaray sözleri: Zaha’ya karşı nefret kampanyası yürüyor
Zaha'dan olay Galatasaray sözleri: Zaha'ya karşı nefret kampanyası yürüyor
09:50
Torbacıların emniyetteki savunmaları “pes“ dedirtti: Baş ağrısı için kullanıyorum
Torbacıların emniyetteki savunmaları "pes" dedirtti: Baş ağrısı için kullanıyorum
09:46
Altının gramı rekora koşuyor İşte yükselişin nedeni
Altının gramı rekora koşuyor! İşte yükselişin nedeni
09:18
ABD, Maduro’nun başına konulan ödülü 2 katına çıkardı
ABD, Maduro'nun başına konulan ödülü 2 katına çıkardı
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
08:48
Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor gözaltına alındı
Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor gözaltına alındı
08:46
Karabük’te orman yangınını çay içerek izlediler
Karabük'te orman yangınını çay içerek izlediler
08:37
Berk Oktay’a taciz suçlaması Tuğçe Aral ismini verdi, Oktan’ın avukatından açıklama gecikmedi
Berk Oktay'a taciz suçlaması! Tuğçe Aral ismini verdi, Oktan'ın avukatından açıklama gecikmedi
08:31
Bisikletli tacizci yakalandı İşte ifadesi
Bisikletli tacizci yakalandı! İşte ifadesi
08:20
İsrail’in karar metninde çarpıcı detay “İşgal“ kelimesini kullanmadılar
İsrail'in karar metninde çarpıcı detay! "İşgal" kelimesini kullanmadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 22:10:26. #7.13#
SON DAKİKA: Fındıklı Belediye Başkanı'na Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.