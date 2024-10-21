Finike\'de 17 Ton Sahte Gübre Ele Geçirildi

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Antalya'nın Finike ilçesinde 1 şüpheliye ait tırda yapılan aramada 17 ton sahte olduğu değerlendirilen gübre ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli ve idare işlem başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince, Finike ilçesinde sahte gübre satışı yapıldığı yönünde tespitler sonrası bir şüpheliye ait tırda arama gerçekleştirildi. Ekiplerin tırda yaptıkları aramada 17 ton sahte olduğu değerlendirilen gübre ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - ANTALYA