Finike\'de At Kazası: 3 Yaralı

Antalya'nın Finike ilçesinde başıboş gezen bir at, seyir halindeki aracın önüne çıkarak kazaya neden oldu. Kazada araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, çarpmanın etkisiyle yaralanan at tedavi altına alındı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Finike sahil yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 VDP 96 plakalı otomobil, seyir halindeyken aniden yola çıkan başıboş ata çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan sürücü ve 2 yolcu araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları kurtarırken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan at, bulunduğu yerden kaldırılarak veterinere teslim edildi. Yaralı hayvan tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA