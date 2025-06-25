Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.
Finike İlçesi Turunçova mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına ilk etapta 2 uçak 2 helikopter 4 arazöz, 2 su ikmal aracı 2 ilk müdahale aracı ve yangın işçileri müdahalede bulunuyor. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Finike'de Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
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