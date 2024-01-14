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Finike'de Otomobil Kontrolden Çıkarak Palmiye Ağacına Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Finike'de Otomobil Kontrolden Çıkarak Palmiye Ağacına Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak orta refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Finike\'de Otomobil Kontrolden Çıkarak Palmiye Ağacına Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
14.01.2024 - 10:10,
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Antalya'nın Finike ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, orta refüj üzerindeki palmiye ağacına çarparak durabildi. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.20 sıralarında Finike ilçesi Hasyurt Mahallesi'nde Yarbaşı Mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ünal Can Engin yönetiminde bulunan 07 V 4637 plakalı otomobil seyir halinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza neticesinde sürücü Ünal Can Engin ile araçta bulunan Sinan Çetin (18) ve Yusuf Yahya Açıkalın (18) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kumluca Devlet Hastanesi'ne sevk edilen sürücü Ünal Can Engin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Finike Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alınan Yusuf Yahya Açıkalın'ın ise hayati tehlikesi devam ettiğinden Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Finike'de Otomobil Kontrolden Çıkarak Palmiye Ağacına Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Finike'de Otomobil Kontrolden Çıkarak Palmiye Ağacına Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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