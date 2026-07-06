Firar eden hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Firar eden hükümlü yakalandı

Firar eden hükümlü yakalandı
06.07.2026 19:19
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Muratlı'da 19 yıl hapis cezası bulunan firari cezaevi hükümlüsü polis tarafından yakalandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hakkında kesinleşmiş 19 yıl 1 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, hakkında yağma suçundan kesinleşmiş 19 yıl 1 ay hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen Ö.Ç., tutuklu bulunduğu Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'ndan yaklaşık bir hafta önce firar etti. Firari hükümlünün Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki ikametine geldiği bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği devriye ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Evinin camından kaçmak isteyen Ö.Ç., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından firari hükümlü, yeniden Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Cezaevi, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Firar eden hükümlü yakalandı - Son Dakika

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