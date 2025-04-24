Firari Dolandırıcı Kastamonu'da Yakalandı

Kastamonu'da 19 farklı suçtan 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin detaylı çalışması neticesinde, hakkında 19 farklı dosyada "bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan ve açık cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra bir yıldır firari durumda olan U.B. isimli şahıs, Azdavay ilçesinde saklandığı köyde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. - KASTAMONU