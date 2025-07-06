FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve 2015 yılında Almanya'ya kaçan eski savcı Zekeriya Öz, Hollanda'da hayatını kaybeden Muhammed Yakut'un cenazesinde ortaya çıktı. Firari FETÖ'cü Öz kendisi gibi kırmızı bültenle aranan Yakut'un tabutunu taşıyanlar arasında yer aldı.
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6.07.2025 11:02:34. #7.11#
SON DAKİKA: Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, Muhammed Yakut'un cenazesinde ortaya çıktı - Son Dakika
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