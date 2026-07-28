Firari Hükümlü Bayburt'ta Yakalandı
15 yıl 4 ay hapis cezası olan firari C.O, jandarma opsiyonuyla yakalandı ve tutuklandı.
Bayburt'ta, 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan hakkında 15 yıl 4 ay 188 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında C.O (44) isimli şahsın yeri belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü C.O, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Adliyedeki işlemleri tamamlanan C.O, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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