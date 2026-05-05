Firari Hükümlü Denizli\'de Yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıl 11 aydır firari olan şahıs, Denizli'de sahte kimlikle yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, 12 ayrı "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan toplam 49 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (55) yakalandı. 26 Mayıs 2016 tarihinden bu yana 9 yıl 11 ay 21 gündür firari olan şahsın, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışması sonucu Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahsın, başkasına ait sahte kimlik kullandığı da tespit edildi. Hükümlü şahıs, işlemlerinin yapılması için Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KOCAELİ