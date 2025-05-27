Firari Hükümlü Yakalandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında "Nitelikli Yağma" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ISPARTA
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