Firari Şahıs 3 Yıl Sonra Yakalandı

Şanlıurfa'da 3 yıldır kılık değiştirerek saklanan ve hakkında kesinleşmiş 27 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, kasten yaralama ve kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 27 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan İ.B. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 3 yıldır kılık değiştirerek saklanan şahıs, icra edilen faaliyet sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. - ŞANLIURFA