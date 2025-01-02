Firari Şahıs Gaziantep\'te Yakalandı

3.Sayfa

Gaziantep'te 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, nitelikli yağma ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.A. isimli şahıs, Nurdağı ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP