Firari Saldırgan Çatışmada Öldürüldü - Son Dakika
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Firari Saldırgan Çatışmada Öldürüldü

İzmir'de 3 kişiyi yaralayan firari Ufuk Sayınta, jandarma ile çatışmada etkisiz hale getirildi.

04.05.2025 17:24
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Firari saldırgan jandarma ile girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi

İZMİR - İzmir'de av tüfeğiyle 3 kişiyi yaralayan firari Ufuk Sayınta, güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada etkisiz hale getirilirken bir jandarma personeli ise yaralandı.

Olay, saat 12.15 sıralarında Ödemiş ilçesine bağlı kırsal Yusufdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 Mayıs günü Tire ilçesinin Saruhanlı Mahallesi'nde çıkan gürültü tartışması sonucu Ufuk Sayınta adlı şüpheli, av tüfeğiyle Murat D. ve Şerif Ali D.'yi yaralayıp motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yaralılardan Murat D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Araştırmalar sırasında, saldırganın aynı gün Tire Gökçen kırsalında bir kadını da tüfeğin dipçiğiyle yaralayarak kaçtığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu, şüphelinin Ödemiş ilçesi kırsal Yusufdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saklandığı belirlendi. Bugün düzenlenen operasyonda güvenlik güçleriyle çatışmaya giren Ufuk Sayınta, etkisiz hale getirilirken çatışmada bir jandarma personeli ise yaralandı. Yaralı jandarma personeli, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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