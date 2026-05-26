Firari Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı
Firari Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı

26.05.2026 18:40
Sakarya'da, 18 yıl 9 ay hapis cezası olan firari uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, narkotik polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçlardan aranması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 yaşındaki M.S. isimli şahsın saklandığı adresi tespit ederek takibe aldı. Firari hükümlünün gizlendiği ikametten dışarı çıktığını belirleyen narkotik polisi, düzenlenen operasyon ile firari şahsı yakaladı.

Gerçekleştirilen operasyon ile yakalanarak gözaltına alınan M.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. İnfaz işlemlerinin ardından M.S., tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

