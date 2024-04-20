Firari yağma zanlısı çatıda yakalandı
SAMSUN - Samsun'da polis ekiplerini seferber eden firari yağma şüphelisi, bir iş hanının çatısında saklanırken yakalandı.
Samsun'un Canik ilçesinde 21 gün önce ikizi ile birlikte karıştığı yağma suçundan aranan T.İ.(33), yakalanmasının ardından dün İlkadım ilçesinde firar etti. Kaçan şahsı yakalamak için tüm ekipler alarm durumuna geçirildi, seferber edildi.
Şahsın İlkadım bölgesinde bir adrese gittiği belirlendi. Canik ilçe araştırma ekipleri adrese intikal ettiği sırada sokağa eş zamanlı giren bir otomobilin hareket ettiği görüldü. Araç kovalandı, şüpheli şahıs araçtan inerek Cumhuriyet Meydanı'nda bir işyerine girdi ancak yapılan kontrolde şahıs burada bulunamadı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından yapılan izleme sonucu şahsın binanın yan tarafında bulunan Cumhuriyet İş Hanı'na atlayarak geçmiş olabileceği değerlendirildi. Bina içerisinde yapılan kontrollerde firari yağma zanlısı T.İ., çatıda saklanmış vaziyette yakalandı.
Polis ekipleri, enseledikleri şahsı ters kelepçe yaparak Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Irmak Şehit Davut Doğan Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.
Olay
31 Mart'ta Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mekke Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre T.İ. ve ikizi C.İ. (33), darp etikleri 14 yaşındaki A.G. ve 16 yaşındaki O.G.'nin cep telefonu ile elektrikli gitarlarını gasp etmiş, C.İ. yakalanıp tutuklanmış, T.İ. ise kaçmıştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Firari yağma zanlısı çatıda yakalandı - Son Dakika
Adıyaman merkezinde devam eden toplu konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrikte çıkan yangın, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir erkek, küfür, tehdit ve hakaret ettiği kadını tekme tokat dövdü. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir diğer kadın ise etrafa yardım çığlıkları attı.
Malatya'da yapılan operasyonda, sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 951 adet sentetik ecza hap, 1 kilo 137 gram Skunk maddesi, 12 parça halinde 166,27 gram Metamfetamin maddesi, 8 parça halinde 138.22 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir iş yerinden çıkış yaptığı sırada durdurulan H.Ö'nün üzerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi ve silah fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, E.G. serbest bırakıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?