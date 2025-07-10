Bursa'nın İnegöl ilçesinde "kasten adam öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarma ekiplerince yakalandı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı Eskikaracakaya Karakolu ekipleri, "adam öldürme suçundan" kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Hamdi K.'yi (39), Eskikaracakaya Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Firarideki Cezaevi Mahkumu İnegöl'de Yakalandı - Son Dakika
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