Fırat Kalkanı\'nda rahatsızlanan astsubay şehit oldu

Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yaparken rahatsızlanarak şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in acı haberi, Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan 48 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit oldu. Şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından Mersin'in Mut ilçesi Tekeli Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi.

Acı haberin ulaşmasının ardından şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asılırken, mahallede de büyük üzüntü yaşandı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Şahin'in yakınları ve komşuları taziye için aileyi yalnız bırakmadı.

Şehit Kenan Şahin'in cenazesinin yarın saat 14.00'te Mut ilçesinde düzenlenecek askeri törenin ardından toprağa verileceği bildirildi. - MERSİN