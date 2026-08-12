Fırat Nehri'nde Mahsur Kalan 10 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Fırat Nehri'nde Mahsur Kalan 10 Kişi Kurtarıldı

Fırat Nehri\'nde Mahsur Kalan 10 Kişi Kurtarıldı
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Adıyaman-Şanlıurfa sınırındaki Fırat Nehri'nde mahsur kalan 10 kişi, yapılan kurtarma operasyonuyla kurtarıldı.

Adıyaman- Şanlıurfa il sınırında bulunan Fırat Nehri'nde su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu nehir kenarında mahsur kalan 10 kişi, yapılan çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu Damlıca köyü yakınlarına Fırat Nehri kenarına piknik yapmaya gelen vatandaşlar, Atatürk Barajı'ndan bırakılan su nedeniyle yükselen nehir suları yüzünden kıyıya dönemedi. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine jandarma ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde mahsur kalan 10 kişi kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Fırat Nehri, Şanlıurfa, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fırat Nehri'nde Mahsur Kalan 10 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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