Fırındaki yangında tüp patladı! 9 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Fırındaki yangında tüp patladı! 9 yaralı

Fırındaki yangında tüp patladı! 9 yaralı
13.10.2025 00:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir fırında çıkan yangın sırasında tüp patladı. 9 kişinin yaralandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'da bir fırında çıkan yangında tüpün patlaması sonucu 9 kişi yaralandı. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı öğrenilirken; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Yenimahallede bulunan Çağdaş Fırını isimli iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN SIRASINDA TÜP PATLADI

Yangında iş yerinde bulunan tüplerden biri patladı. Patlamayla birlikte N.B., Y. A., N.B., N.B., A.H.K., H.B., S.B., E.S. ve B.B. isimli şahıslar hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

YARALANAN 9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, iş yerinde hasar oluştu. Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, yangının çıkış sebebinin araştırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fırındaki yangında tüp patladı! 9 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mississippi’de futbol maçında saldırı: 4 ölü, 12 yaralı Mississippi'de futbol maçında saldırı: 4 ölü, 12 yaralı
A Milli Takımımız tarihte bir ilki başardı A Milli Takımımız tarihte bir ilki başardı
Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton hayatını kaybetti Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton hayatını kaybetti
Trump’ın planladığı tarihi liderler zirvesinin detayları belli olmaya başladı Trump'ın planladığı tarihi liderler zirvesinin detayları belli olmaya başladı
Arda Güler: Sesimizi yer, gök, su dinlesin Arda Güler: Sesimizi yer, gök, su dinlesin
Düğün sırasında kalp krizi geçiren sanatçı hayatını kaybetti Düğün sırasında kalp krizi geçiren sanatçı hayatını kaybetti

23:17
Sergen Yalçın’dan Fenerbahçeli yıldıza veto
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza veto
22:56
Ateşkesi sevinçle duyurmuştu Ünlü Filistinli gazeteci, İsrailli çeteler tarafından öldürüldü
Ateşkesi sevinçle duyurmuştu! Ünlü Filistinli gazeteci, İsrailli çeteler tarafından öldürüldü
22:32
Sebastian Syzmanski’den kornerden ağızları açık bırakan gol
Sebastian Syzmanski'den kornerden ağızları açık bırakan gol
21:49
Donald Trump: Çin’e zarar vermek değil, yardım etmek istiyoruz
Donald Trump: Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyoruz
20:50
MHP’li Yönter’den dikkat çeken Sedat Peker paylaşımı: Her şeyin bir vakti var
MHP'li Yönter'den dikkat çeken Sedat Peker paylaşımı: Her şeyin bir vakti var
20:47
Trump ve Sisi davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2025 00:33:18. #7.11#
SON DAKİKA: Fırındaki yangında tüp patladı! 9 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.