Fırtına çatı uçurdu, ağaçları devirdi, aracın üzerine yıldırım düştü - Son Dakika
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Fırtına çatı uçurdu, ağaçları devirdi, aracın üzerine yıldırım düştü

Nevşehir'de akşam saatlerinde çıkan fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçarken, ağaçlar devrildi. Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez köyünde de bir aracın üzerine yıldırım düştü. Avanos ilçesine bağlı köylerde de dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeniyle tarım arazilerinde hasar meydana geldi. Merkeze bağlı Göreme beldesinde atlar ile gezintiye çıkan turistler mahsur kaldı. Turistlerin yardımına AFAD ekipleri yetişti.

14.06.2024 22:17
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Fırtına çatı uçurdu, ağaçları devirdi, aracın üzerine yıldırım düştü

NEVŞEHİR - Nevşehir'de akşam saatlerinde çıkan fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçarken, ağaçlar devrildi. Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez köyünde de bir aracın üzerine yıldırım düştü. Avanos ilçesine bağlı köylerde de dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeniyle tarım arazilerinde hasar meydana geldi. Merkeze bağlı göreme beldesinde atlar ile gezintiye çıkan turistler mahsur kaldı. Turistlerin yardımına Afat ekipleri yetişti.

'Çatılar uçtu'

Nevşehir'de akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu. Esentepe mahallesi Güzelbahçe Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısısın yarısı uçtu. Olay yerine Polis, İtfaiye ve AFAT ekipleri sevk edildi. Çatı uçması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri sokak üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

'Aracıa yıldırım düştü'

Nevşehir gelinde etkili olan sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez köyünde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir otomobile yıldırım düştü. Sezer Karaketir aracıyla seyir halindeyken aracına yıldırım düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

'Dolu yağışı etkili oldu'

Avanos ilçesine bağlı bazı köylerde dolu yağışı sele neden oldu. İlçeye bağlı Özkonak beldesi ile Göynük, Mahmatlar ve Sarılar köylerinde sel ve dolu yağışı nedeniyle tarım arazilerinde büyük hasar oluştu.

'Turistler mahsur kaldı'

Göreme beldesinde de gün batımını izlemek ve at safari yapmak isteyen turistler bir anda çıkan fırtınanın ortasında kaldı. Atların ürkmesi nedeniyle paniğe kapılan turistler 112'den yardım istedi. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri vadide mahsur kalan turistlere ulaşarak otellerine ulaştırdı.

Kaynak: İHA

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