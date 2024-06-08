3.Sayfa

Fırtına minarenin külahını uçurdu, dolu üzüm bağlarını vurdu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde fırtına ve dolu hayatı felç etti

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hasara neden oldu. Fırtına nedeniyle cami minaresinin külahı uçtu, dolu ise dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında zarara yol açtı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 18.00 sıralarında aniden bastıran yağmurla karışık dolu bağları vurdu, fırtına bir minarenin külahını uçurdu. Önce fırtına ardından da yağmurla karışık dolu yağışı Alaşehir'in Tepeköy, Caberfakılı, Işıklar, Killik, Gümüşçay, Caberkamara, Ilgınköy, Çakırcaali, Sobran Mahallesi bölgelerinde bağlara zarar verdi. Bazı bağlarda asmalar yere yattı.

Ziraat Odası Başkanı incelemelerde bulundu

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Özer Demir, "Saat 18.00 sıralarında önce fırtına olarak etkili olan, daha sonra ardından yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu bağları olumsuz yönde etkiledi. Daha sonra yağmurla karışık yağan dolu ve fırtına Killik ve Ilgınköy Mahallesi bölgelerinde asma direklerinin yıktı. Tepeköy Mahallesi bölgesinden başlayıp, Killik, Caberfakılı, Işıklar, Killik, Gümüşçay, Cberkamara, Yeşilyurt, Sobran, Ilgınköy, Çakırcaali hattında etkili olan fırtına, dolu ve yağmur bağlarda zarar oluşturdu. Havanın açılmasıyla birlikte bizde hemen araziye çıktık. Özellikle doğu-batı yönünde olan bağlarımızda zarar oranı daha yüksek. Zarar oranıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz, ilk tespitlerimize göre zararın yüzde 60 ile yüzde 100 arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Zaten rekoltede bir düşüklük vardı. Bir de afat çiftçilerimiz olumsuz yönde etkiledi. Devletimizden çiftçilerimize destek, hatta mümkünse afat bölgesi ilan edilmesini bekliyoruz. Çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Minarenin külahı uçtu

Ilgınköy Mahallesi'nde Mahalle Camisi minaresinin külahı fırtınanın etkisiyle uçtu. Can kaybının olmaması sevindirirken Mahalle Muhtarı İbrahim Türkmen, "Fırtınanın etkisiyle camimizin tepesi uçtu. Mezarlıkta bulunan 3 tane servi ağacı devrildi, bağlarımız zarar gördü, tek tesellimiz Allah'a şükür can kaybımız yok." dedi.