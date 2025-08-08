Fırtına Tabelayı Devrildi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, reklam tabelası park halindeki araçların üzerine devrildi.

Edinilen bilgiye göre, etkili olan fırtınada hasar gören tabela, büyük bir gürültüyle yıkılarak ön tarafta park halindeki araçların üzerine düştü. Olay sırasında araçların içinde kimsenin bulunmaması ve yaya geçişinin olmaması facianın önüne geçti.

Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.