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Fırtınada düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu... O anlar kamerada - Son Dakika
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Fırtınada düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu... O anlar kamerada

Fırtınada düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

26.12.2023 - 09:05,
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Fırtınada düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu... O anlar kamerada

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde bir adam çıkan fırtınada aracının üstüne düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan o anları izleyen Emrah Erdem, "Çatının arabama düştüğüne sevindim" dedi.

Geçen Cumartesi günü akşamı ilçede etkili olan fırtınada kopan çatılar iki aracın üstüne düştü. Yeni Mahalle'de bir binadan kopan çatı nedeniyle hafif ticari araçta hasar oluştu. O sırada etrafa dağılan kutuları toplamaya çalışan iş yeri sahibi Emrah Erdem aracının üstüne düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

"Çatının arabama düştüğüne sevindim"

O görüntüleri endişeyle izleyen Erdem, "Mal canın yongasıdır. Ama canımızı araba kurtardı. Çatının arabama düştüğüne sevindim" diye konuştu.

Fırtına anında herkesin panik yaşadığını anlatan 38 yaşındaki Erdem, "O anda beş kişiydik. Araba olmasaydı bir faciaya dönüşebilirdi. Allah'a şükrettim" şeklinde konuştu.

Fırtınada düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu... O anlar kamerada
Kaynak: İHA
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Emrah Erdem, Suluova, Amasya, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fırtınada düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fırtınada düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu... O anlar kamerada - Son Dakika
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