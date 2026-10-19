Fiyat ihlalleri ve tarihi geçmiş ürünler nedeniyle Hakmar mühürlendi - Son Dakika
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Fiyat ihlalleri ve tarihi geçmiş ürünler nedeniyle Hakmar mühürlendi

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Fiyat ihlalleri ve tarihi geçmiş ürünler nedeniyle Hakmar mühürlendi
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Kartepe’de bulunan Hakmar market, kasa-raf fiyat uyuşmazlığı ve son tüketim tarihi geçmiş ürünler nedeniyle daha önce 5 kez idari işlem uygulanmasına rağmen ihlallerin sürmesi üzerine 3 gün süreyle mühürlendi.

Kartepe'de bulunan Hakmar market, kasa-raf fiyat uyuşmazlığı ve son tüketim tarihi geçmiş ürünler nedeniyle daha önce 5 kez idari işlem uygulanmasına rağmen ihlallerin sürmesi üzerine 3 gün süreyle mühürlendi.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi Şehitler Caddesi'nde faaliyet gösteren Hakmar isimli markette gerçekleştirilen denetimlerde, kasa ve raf fiyatları arasında uyuşmazlıklar ile son tüketim tarihi geçmiş ürünler tespit etti. Daha önce benzer aykırılıklar nedeniyle 5 kez idari işlem uygulanan markette, uyarılara rağmen ihlallerin sürdüğü belirlendi. Kartepe Belediye Encümeninin kararı doğrultusunda işletme, 3 gün süreyle faaliyetten men edildi. Kararın ardından zabıta ekipleri marketi geçici olarak mühürledi.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, denetimlerin ilçe genelinde aralıksız sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlığını ve tüketici haklarını korumak önceliğimizdir. Yapılan uyarılara ve uygulanan idari işlemlere rağmen mevzuata aykırı uygulamaların sürmesine müsaade etmeyeceğiz. Halk sağlığını riske atan ve tüketici haklarını ihlal eden uygulamalara taviz vermeden denetimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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