Fon soruşturmasında gözaltına alınan 26 kişiden 7'sine tutuklama istendi

Fon soruşturmasında gözaltına alınan 26 kişiden 7'sine tutuklama istendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 26 kişi, savcılık ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edilenlerden 7'si için tutuklama, 19'u için adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 26 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 7 kişi tutuklama talebiyle, 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Kaynak: İHA
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