Fon soruşturmasında gözaltına alınan Serdar Turhan\'ın görüntüleri ortaya çıktı

Fon soruşturmasında gözaltına alınan Serdar Turhan'ın görüntüleri ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın gözaltı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Turhan'ın güvenlik güçlerince alınıp götürüldüğü anlar yer alıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın güvenlik güçlerince gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Turhan'ın soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince gözaltına alınmasının ardından götürüldüğü anlar yer aldı.
Kaynak: İHA
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