Forklift ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Tekirdağ'da motosiklet sürücüsü, forkliftin demir ayaklarına çarparak yaralandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde motosiklet sürücüsünün, yol kenarında yük indirmeye hazırlanan forkliftin demir ayaklarına çarpması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Olay, Süleymanpaşa ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü, yük indirmeye hazırlanan forkliftin yola uzanan demir ayaklarını fark edemedi. Motosiklet, demir ayaklara çarparken sürücü de çarpmanın etkisiyle dengesini kaybederek motosikletten savruldu.
Forkliftin demir ayağına çarpıp düşen sürücü yaralanırken, çevrede bulunan vatandaşların yaşanan kaza karşısındaki şaşkınlığı dikkat çekti. Kaza sırasında çevrede bulunan bazı vatandaşların motosiklet sürücüsünü önceden uyarmaması da dikkatlerden kaçmadı.
Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yaralanan sürücünün yardımına koştu. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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