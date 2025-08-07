Fort Stewart'ta Saldırı: 5 Asker Yaralı - Son Dakika
Fort Stewart'ta Saldırı: 5 Asker Yaralı

07.08.2025 07:21
Georgia'daki Fort Stewart askeri üssünde 28 yaşındaki çavuş Quornelius Radford silahlı saldırı düzenledi. 5 asker yaralandı, durumu iyi. Radford gözaltında.

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Fort Stewart askeri üssünde silahlı saldırı gerçekleştiren kişinin, orduda çavuş rütbesinde görev yapan 28 yaşındaki Quornelius Radford olduğu tespit edildi. Saldırganın gözaltında tutulduğu belirtilirken, olayda yaralanan 5 askerin durumunun iyi olduğu açıklandı.

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Fort Stewart askeri üssünde gerçekleştirilen silahlı saldırının detayları netleşmeye başladı. 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral John Lubas, saldırganın orduda çavuş rütbesinde görev yapan 28 yaşındaki Quornelius Radford olduğunu ve olayda kişisel silahını kullandığını belirterek, "Motivasyonu hakkında hala kesin bir bilgimiz yok" açıklamasında bulundu. Saldırıda yaralanan 5 askerin durumunun iyi olduğunu belirten Lubas, askerlerin iyileşmesinin beklendiğini ifade etti. Saldırganın Ordu Suç Soruşturma Dairesi (CID) tarafından gözaltında tutulduğu ve askeri mahkemede yargılanacağı bildirildi. ABD basınının askeri kaynaklara dayandırdığı haberlerde ise, saldırganın olaydan önceki gün vurulan askerlerden biriyle tartışma yaşadığı iddia edildi. Olay yerinde 9 mm çapında bir silah ve çok sayıda mermi kovanı ele geçirildiği aktarılırken, saldırının kesin nedeninin belirsizliğini koruduğu vurgulandı.

ABD Savunma Bakanı Hegseth: "En kısa sürede adalet sağlanacak"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, 5 askerin yaralandığı saldırıyı "korkakça" olarak niteledi. Yaralanan askerlerin durumunun iyi olduğunu aktaran Hegseth, "Bu saldırının ardından dualarımız yaralı askerler, aileleri ve tüm Fort Stewart halkıyla" ifadelerini kullandı. Saldırganın yakalanmasını sağlayan kolluk kuvvetlerine de teşekkür eden Hegseth, "Fail ve olaya karıştığı tespit edilen diğer kişiler için en kısa sürede adalet sağlanacaktır" dedi.

Askeri üste silahlı saldırı düzenlenmişti

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Fort Stewart askeri üssünde saat 11.04'te silahlı saldırı düzenlenmiş, 5 askerin vurulduğu açıklanmıştı. Yaralı askerlerin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti. Şüphelinin ise kolluk kuvvetlerince yakalandığı aktarılmıştı. - GEORGIA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

