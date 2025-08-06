Fort Stewart'ta Silahlı Saldırı: 5 Asker Yaralı

ABD ordusu, Georgia eyaletinde bulunan Fort Stewart askeri üssünde silahlı saldırı düzenlendiğini ve 5 askerin saldırıda vurulduğunu açıkladı. Saldırganın kolluk kuvvetleri tarafından yakalandığı bildirildi.

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Fort Stewart askeri üssünde silahlı saldırı düzenlendi. Fort Stewart yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 11.04'te yaşanan olayın ardından üssün giriş ve çıkışa kapatıldığı belirtilerek, can kaybı olduğu bildirildi. Kolluk kuvvetlerinin hızla bölgeye sevk edildiği aktarılan açıklamada, saldırının 2. Zırhlı Tugay Muharebe Timi bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.

Fort Stewart Yönetimi, daha sonra yeni bir açıklama yayınlayarak, silahlı saldırıda 5 askerin vurulduğunu belirterek, askerlere olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığını ve askerlerin hastaneye sevk edildiğini aktardı. Toplum için aktif bir tehdit söz konusu olmadığını ifade eden Yönetim, kolluk kuvvetlerinin saldırganı yakaladığını belirtti. Askerlerin sağlık durumu ile ilgili detay verilmedi.

Saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve soruşturma tamamlanana kadar ek bilgi paylaşılmayacağı ifade edildi. - GEORGIA