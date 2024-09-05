Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Michel Barnier'i Başbakan olarak atadı - Son Dakika
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Michel Barnier'i Başbakan olarak atadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uzun süren siyasi krizin ardından eski AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'i Başbakan olarak atadı. 30 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde düzenlenen erken genel seçimler sonrası hükümet kurulamamıştı. Macron, yeni hükümetin Paris Olimpiyatları sonrası kurulmasını istemişti. Barnier, çeşitli siyasi partilerle yapılan danışmalar sonucunda, geniş destekle bir birlik hükümeti kurmakla görevlendirildi.

05.09.2024 16:17
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede uzun süre devam eden siyasi krizin ardından eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'i Başbakan olarak atadı.

Fransa'da 30 Haziran ve 7 Temmuz'da düzenlenen erken genel seçimlerin ardından sol koalisyon Yeni Halk Cephesi'nin (Nouveau Front Populaire) seçimi ilk sırada tamamlamasının ardından hükümet kurulamamıştı. Macron'un yeni hükümetin kurulmasını Paris Olimpiyatları'ndan sonrasına bırakması nedeniyle devam eden siyasi boşluk yeni başbakanın atanmasıyla son buldu. Macron, sağ kanadın önde gelen isimlerinden eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'i Başbakan olarak atadı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un, Michel Barnier'i ülkeye ve Fransız halkına hizmet edecek bir birlik hükümeti kurmakla görevlendirdiği duyuruldu. Bu atamanın, çeşitli siyasi partilerle yapılan uzun bir danışma sürecinin ardından gerçekleştiği ve yeni hükümetin istikrarı sağlamak için en geniş destekle kurulmasının hedeflendiği vurgulandı.

Daha önce çeşitli bakanlık görevlerinde bulunan ve iki kez Avrupa Komisyonu'nda Fransa'yı temsil Barnier, 2016-2021 yılları arasında Birleşik Krallığın AB'den çıkış süreci olan Brexit'in baş müzakerecisi olarak görev yapmıştı.

Fransa'da krize giden erken seçim

Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin büyük bir başarı elde etmesi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ulusal Meclis'i feshedip erken seçim kararı almasına neden olmuştu. Erken genel seçimlerin 30 Haziran'da yapılan ilk turunda 28 yaşındaki Jordan Bardella liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi (RN) oyların yüzde 33,15'ini alarak birinci parti olurken, 7 Temmuz'da gerçekleştirilen ikinci turda ise Jean Luc Melenchon'un liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Fransa Komünist Partisi'nden (PCF) oluşan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı seçimi birinci tamamlamıştı. Ancak hiçbir parti mecliste çoğunluğu sağlayamamıştı. - PARİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Michel Barnier'i Başbakan olarak atadı - Son Dakika

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