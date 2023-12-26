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Fransa'da anne ve 4 çocuğu ölü bulundu, baba gözaltına alındı - Son Dakika
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Fransa'da anne ve 4 çocuğu ölü bulundu, baba gözaltına alındı

Fransa'nın başkenti Paris'in Meaux şehrinde anne ve 4 çocuğu evde ölü bulundu. Polis, cinayet şüphesiyle baba olan 33 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Fransa\'da anne ve 4 çocuğu ölü bulundu, baba gözaltına alındı
26.12.2023 - 18:50,  Güncelleme: 18:57
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Fransa'da anne ve 4 çocuğunun evlerinde ölü bulunmasının ardından polis 33 yaşındaki babayı cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'in 40 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Meaux'da anne ve 4 çocuğu evde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis 33 yaşındaki babayı cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Savcı Jean-Baptiste Bladier yaptığı açıklamada, çocukların yaşlarının ise 9 ay ila 10 arasında olduğunu belirterek, dairenin içini kan gölüne döndüğünü ifade etti. Bladier, dairede herhangi bir hırsızlık izine rastlanmadığını ve çocukların babasının evde bulunmadığını aktararak, bir komşunun aileye ulaşamaması sonrası polise ihbarda bulunduğunu belirtti.

Polisin güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek 33 yaşındaki babanın izini sürdüğünü ve Sevran yakınlarında babasının evinde gözaltına aldığını açıklayan Bladier, şüpheli babanın sabıka kaydı olmadığını ancak daha önce hakkında aile içi şiddet ihbarında bulunulduğunu aktardı.

Bladier, babanın 2019 yılında üçüncü çocuklarının doğumundan bir ay önce eşine bıçakla saldırdığını açıkladı. Saldırının ardından annenin suç duyurusunda bulunmadığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Bladier, anne ile 10 ve 7 yaşlarındaki iki kız çocuğunda "çok sayıda bıçak yarası" olduğunu söyleyerek, 4 yaşındaki erkek çocuk ve dokuz aylık bebeğin vücutlarında herhangi bir yara olmadığını muhtemelen boğularak öldürüldüklerini aktardı.

Komşular, iyi biri olarak bahsettikleri annenin, kocasının işini kaybetmesinin ardından depresyona girdiğini dile getirdiğini ve "tedavi gördüğünü" söyledi.

Fransa'da aile içi cinayetler arttı

Geçtiğimiz ekim ayında bir polis memuru Val-d'Oise'da bulunan Vemars'ta üç kızını öldürdükten sonra intihar etmişti. Geçtiğimiz ay ise 41 yaşındaki bir adam, 4, 10 ve 11 yaşlarındaki üç kızını öldürdüğünü itiraf etmiş ve polise teslim olmuştu. Polis, kızları Alfortville kasabasındaki evlerinde ölü olarak bulmuştu. - PARİS

Kaynak: İHA
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Fransa, Paris, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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