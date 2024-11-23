Fransa'da Kadına Şiddet Yürüyüşü

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Fransa'nın başkenti Paris başta olmak üzere, Marsilya, Lille ve Bordaux kentlerinde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında binlerce kişi yürüyüş düzelendi.

Fransa'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" çerçevesinde yürüyüş düzenlendi. Başkent Paris'te 400'den fazla kuruluşun çağrısı ile Kuzey tren garı önünde toplanan binlerce kişi, kadınların simgesel rengi kabul edilen mor kıyafetler giyerek, soğuk havaya aldırış etmeden Bastille Meydanı'na kadar yürüdü. Kadına şiddet ve kadın cinayetleri ile kadına karşı ayrımcılığın son yıllarda arttığı belirtilen yürüyüşte, kadına şiddetin önlenmesi için gereken adımı atmakta geciktiği vurgulanan hükümete tepki gösterildi.

Macron hükümetine tepki

Hükümeti kadına yönelik şiddeti durdurmak için daha fazla bütçe ayırmaya çağıran göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim öncesi verdiği sözü tutmadığına dikkat çekti. Protestocular, kadına karşı işlenen suçlar ve şiddetle başa çıkılabilmesi için adalet sisteminin değiştirilmesi ve yeni yasaların çıkarılması gerektiğini vurgulandı.

"Her yerde kadın cinayeti var, ama adalet hiçbir yerde yok" sloganları atan göstericiler, "Ataerkil şiddet her yerde", "Bizler buna dur demek üzere yürüyoruz" yazılı broşürler dağıttı. - PARİS