Fransa'da kamyon şoförlerini taşıyan minibüs trene çarptı, 19 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da kamyon şoförlerini taşıyan minibüs trene çarptı, 19 kişi hafif yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manş Denizi'nin Fransa tarafındaki Eurotunnel sahasında, kamyon şoförlerini taşıyan minibüs hareket etmek üzere olan trene çarptı. Kazada 19 kişi hafif yaralanırken Pas-de-Calais Valiliği olay yerine ambulans, helikopter ve polis ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.

Manş Denizi'nin Fransa tarafında tren ile minibüsün çarpışması sonucu 19 kişi hafif şekilde yaralandı.

Manş Denizi'nin Fransa'nın kuzeyinde kalan tarafında araç yükleme peronunda tren ile minibüs çarpıştı. Fransız polisi, olayda 19 kişinin hafif şekilde yaralandığını söyledi. Pas-de-Calais Valiliğinden yapılan açıklamada, olay yerine ambulansların, bir helikopterin ve polis ekiplerinin sevk edildiği ifade edildi. Eurotunnel sahasındaki yükleme platformunda yaşanan kazaya kamyon şoförlerini taşıyan bir minibüsün karıştığı kaydedilen açıklamada, minibüsün hareket etmek üzere olan bir trene çarptığı kaydedildi.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıManş DeniziHelikopter3. SayfaUlaşımGüncelFransaPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

84 yıllık rekorun ardından İstanbul’a bir uyarı daha 84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha
Altında rüzgar tersine döndü Altında rüzgar tersine döndü
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
İsmail Kartal’ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
Bolu’da Yedigöller Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü
Sarıyer’de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama... Sarıyer'de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...
14:07
Üsküdar Belediye Başkan Vekiline veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu
Üsküdar Belediye Başkan Vekiline veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
14:03
Muhammed Salah’ın ablasına teklif yağıyor Türk yatırımcılar sıraya girdi
Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi
13:53
Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor
Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor
13:45
Aziz Yıldırım’a 4. kez ret Mahkemeden bir de soruşturma kararı
Aziz Yıldırım'a 4. kez ret! Mahkemeden bir de soruşturma kararı
13:32
İstanbul’u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş Binaların altından dere akıyor
İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor
12:40
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 14:11:52. #7.12#
SON DAKİKA: Fransa'da kamyon şoförlerini taşıyan minibüs trene çarptı, 19 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei