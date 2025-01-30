Fransa'da okul servisi kazası: 1 ölü, 40 yaralı - Son Dakika
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Fransa'da okul servisi kazası: 1 ölü, 40 yaralı

Fransa\'da okul servisi kazası: 1 ölü, 40 yaralı

Chateaudun'da okul servisi kaza yaptı, 15 yaşındaki bir öğrenci hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

30.01.2025 14:48
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Fransa'da bir okul servisinin kaza yapması sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Fransa'nın Eure-et-Loir bölgesine bağlı Chateaudun'da kontrolünü kaybederek yoldan çıkan okul servisi kaza yaptı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada 15 yaşındaki 1 öğrencinin hayatını kaybettiği 31'i öğrenci 40 kişinin hafif yaralandığı belirtildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın nedeni bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - PARİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fransa'da okul servisi kazası: 1 ölü, 40 yaralı - Son Dakika

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