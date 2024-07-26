Fransa'da Olimpiyat Oyunları'na saatler kala TGV ağı sabotaj saldırısına uğradı

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Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala Yüksek Hızlı Tren (TGV) ağının hedef alındığı sabotaj saldırıları sonucu Atlantik, Kuzey ve Doğu hızlı tren ağında ciddi aksamalar meydana geldi.

Fransız Devlet Demiryolları Kurumu (SNCF) gece saatlerinde Yüksek Hızlı Tren (TGV) ağına yönelik büyük bir sabotaj eylemleri gerçekleştirildiğini ve Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine saatler kala gerçekleştirilen bu eylemlerin ulaşımı felç etmeye yönelik koordineli bir saldırı olduğunu duyurdu. SNCF, Eure-et-Loir bölgesindeki Courtalain yakınlarında kundaklama eylemlerinin de olduğu sabotaj saldırıları sonucu çıkan yangınların demiryolu hattında ciddi aksamalara neden olduğunu ifade etti.

Aksamalardan 800 bin yolcu etkilenebilir

SNCF, bu aksamaların 800 bin yolcuyu etkileyeceğini ve trafiğin önümüzdeki pazartesiye kadar aksayabileceğini bildirdi. SNCF, tren seferlerinin en kısa sürede eski haline getirilmesi için çalıştıklarını ve sorumluların bulunması için yetkililerle işbirliği içinde olduklarını duyurdu.

Başbakan Attal'dan yolculara teşekkür

Başbakan Gabriel Attal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah erken saatlerde, SNCF tesislerinde hazırlıklı ve koordineli sabotaj eylemleri gerçekleştirildi" dedi. Olayın demiryolu ağı üzerindeki etkilerinin büyük ve ciddi olduğunu belirten Attal, itfaiyecilere ve SNCF personeline teşekkür ederek, tatil için yola çıkan yolcuların sabrını, anlayışını takdir ettiğini ifade etti.

Gabriel Attal, güvenlik güçlerinin bu suç eylemlerini gerçekleştirenleri bulup cezalandırmak için çalıştığını belirtti.

"Bu saldırılar birçok Fransız'ın tatil planlarını tehlikeye atacak"

Eski Ulaştırma Bakanı Patrice Vergriete, koordineli olarak gerçekleştirilen bu sabotaj eylemlerinin birçok TGV hattını hedef aldığını ve hafta sonuna kadar trafiği ciddi şekilde aksatacağını belirtti. Vergriete ayrıca, "Bu suç teşkil eden eylemleri şiddetle kınıyorum. Bu saldırılar birçok Fransız'ın tatil planlarını tehlikeye atacak" dedi. Eski Bakan, yoğun çaba gösteren SNCF ekiplerine de teşekkürlerini iletti. - PARİS