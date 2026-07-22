Fransa'da orman yangını: 2 bin 500 hektardan fazla alan kül oldu

Fransa'nın Var bölgesinde çıkan orman yangınında 2 bin 500 hektardan fazla alan kül olurken, 400 kişi tahliye edildi.

Fransa'nın Var bölgesinde dün başlayan orman yangını devam ediyor. Yangında şu ana kadar 2 bin 500 hektardan fazla alan kül olurken, 400 kişi evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Tahliyelerin büyük bölümü Ponteves, Cotignac, Sillans-la-Cascade, Correns ve Montfort-sur-Argens köyleri çevresinde gerçekleştirildi.

Ponteves Belediye Başkanı Gros Bessillon, yangında 30 ila 40 evin hasar aldığını belirterek, 6 evin tamamen yandığını açıkladı.

"Yaklaşık bin 100 itfaiyeci gece boyunca yangınla mücadele etti"

Var İtfaiyesi Sözcüsü William Vogl, yaptığı açıklamada, "Durum oldukça zor. Yaklaşık bin 100 itfaiyeci gece boyunca yangınla mücadele etti" ifadelerini kullandı. Vogl, yangının henüz kontrol altına alınamadığını ancak rüzgarın gün içinde söndürme çalışmalarını kolaylaştıracak yönde esmesinin beklendiğini söyledi. Vogl ayrıca, müdahale sırasında üç itfaiye aracının neredeyse yandığını belirtti.

Var Valiliği, bugün itibarıyla çoğunluğu Cotignac köyünde olmak üzere 2 bin 300 hanenin elektriksiz kaldığını açıkladı. - VAR