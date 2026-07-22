Fransa'da orman yangını: 2 bin 500 hektardan fazla alan kül oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da orman yangını: 2 bin 500 hektardan fazla alan kül oldu

22.07.2026 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Var bölgesinde çıkan orman yangınında 2 bin 500 hektardan fazla alan kül olurken, 400 kişi tahliye edildi. 30-40 ev hasar gördü, 6 ev tamamen yandı. 1100 itfaiyeci müdahale ediyor.

Fransa'nın Var bölgesinde çıkan orman yangınında 2 bin 500 hektardan fazla alan kül olurken, 400 kişi tahliye edildi.

Fransa'nın Var bölgesinde dün başlayan orman yangını devam ediyor. Yangında şu ana kadar 2 bin 500 hektardan fazla alan kül olurken, 400 kişi evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Tahliyelerin büyük bölümü Ponteves, Cotignac, Sillans-la-Cascade, Correns ve Montfort-sur-Argens köyleri çevresinde gerçekleştirildi.

Ponteves Belediye Başkanı Gros Bessillon, yangında 30 ila 40 evin hasar aldığını belirterek, 6 evin tamamen yandığını açıkladı.

"Yaklaşık bin 100 itfaiyeci gece boyunca yangınla mücadele etti"

Var İtfaiyesi Sözcüsü William Vogl, yaptığı açıklamada, "Durum oldukça zor. Yaklaşık bin 100 itfaiyeci gece boyunca yangınla mücadele etti" ifadelerini kullandı. Vogl, yangının henüz kontrol altına alınamadığını ancak rüzgarın gün içinde söndürme çalışmalarını kolaylaştıracak yönde esmesinin beklendiğini söyledi. Vogl ayrıca, müdahale sırasında üç itfaiye aracının neredeyse yandığını belirtti.

Var Valiliği, bugün itibarıyla çoğunluğu Cotignac köyünde olmak üzere 2 bin 300 hanenin elektriksiz kaldığını açıkladı. - VAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Orman Yangını, 3. Sayfa, Fransa, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fransa'da orman yangını: 2 bin 500 hektardan fazla alan kül oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldürüp sesini taklit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi Eşini öldürüp sesini taklit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
Valilik uyardı İstanbul’a 5 günlük kış geliyor: Hava buz kesecek Valilik uyardı! İstanbul'a 5 günlük kış geliyor: Hava buz kesecek
TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek
İstanbul’da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı İstanbul'da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor

12:57
Ankara’daki helikopter kazasından acı haber
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
12:32
Tuncel Kurtiz’in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
12:04
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:17
3 yaşındaki Leyla’nın ölümünde kan donduran detaylar Vicdansız amca neler yapmış neler
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 13:25:53. #.0.2#
SON DAKİKA: Fransa'da orman yangını: 2 bin 500 hektardan fazla alan kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.