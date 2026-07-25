Fransa'da Orman Yangınları: 141 Bin Kişi Tahliye Edildi

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Gironde ve Landes bölgelerindeki orman yangınları nedeniyle 141 binden fazla kişinin tahliye edildiğini belirterek, "Yangınlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyeye ulaştı" dedi.

Fransa'nın turizm bölgelerinden Gironde ilindeki orman yangını söndürülemiyor. Hızla yayılan yangın nedeniyle şu ana kadar 30 bin hektarlık alan kül oldu. Alevler, gece boyu Bordeaux metropol bölgesine doğru ilerledi. Bordeaux kenti yakınlarındaki kasabalara "tedbir amaçlı" tahliye emri verildi. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, güneybatıdaki yangınlarla mücadeleye yardımcı olmak için orduya A400M askeri nakliye uçağı konuşlandırma talimatı verdi. Başbakan Lecornu gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gironde ve Landes bölgelerindeki yangınlar nedeniyle şu ana kadar 141 binden fazla kişinin tahliye edildiğini ifade etti. Lecornu, "Yangınlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyeye ulaştı" dedi. Lecornu, "Şu anda sahada 500'den fazla asker konuşlandırılmış durumda. Yaklaşık 15 ek birlik daha onlara katılacak ve itfaiyecilere destek veren toplam asker sayısı bini aşacak" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Var bölgesindeki yangın da henüz kontrol altına alınamazken, şu ana kadar 3 bin 250 hektarlık alan yandı. Alevlere bin 500 itfaiyeci, 5 helikopter müdahale ediyor.