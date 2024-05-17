Fransa'da Sinagogu Yakmaya Çalışan Şahıs Polis Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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Fransa'da Sinagogu Yakmaya Çalışan Şahıs Polis Tarafından Öldürüldü

Fransa'nın Rouen şehrinde bir sinagogu yakmaya çalışan bir şahıs, polis tarafından vurularak öldürüldü. Saldırganın kimliği henüz tespit edilemedi.

17.05.2024 12:22
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Fransa'nın kuzeyindeki Rouen şehrinde bir sinagogu ateşe vermeye çalışan şahıs, polis tarafından vurularak öldürüldü.

Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeybatısındaki Rouen şehrinde polis, yerel saatle 06.45'te bir sinagogdan duman yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine geldi. Sinagogun çatısında bulunan bir adam, aşağı atlayıp elindeki demir çubuk ve bıçakla polislere saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine polislerin ateş açmasıyla saldırgan olay yerinden öldürüldü. Saldırganın kimlik tespiti çalışmaları ve parmak izi kontrollerinin sürdüğü öğrenildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rouen'de bir sinagogu "açıkça yakmak isteyen" bir adamın polis tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

Rouen Belediye Başkanı Nicolas Mayer-Rossignol ise sinagogu yakma girişiminin sadece Yahudi cemaatini değil, tüm şehri derinden yaraladığını ve şok ettiğini belirtti. Olay yerine giden ve kameraları inceleyen Rossignol, şahsın sinagogun duvarına tırmandığını, sinagoga girmeyip molotofkokteyline benzer yanıcı bir madde attığını ve sadece maddi hasara yol açtığını ifade etti.

İki ayrı soruşturma başlatıldı

Rouen Savcılığından yapılan açıklamada, ibadethaneye yönelik kasıtlı yangın çıkarma ve kamu görevlilerine yönelik şiddet ile ilgili 2 ayrı soruşturma başlatıldığı duyuruldu. İlk soruşturmanın, olayın araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (DGPN) devredildiği, ikinci soruşturmanın ise şüphelinin ölümünü araştırmak üzere Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından yürütüleceği vurgulandı. - PARİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fransa'da Sinagogu Yakmaya Çalışan Şahıs Polis Tarafından Öldürüldü - Son Dakika

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