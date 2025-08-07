Fransa\'da Tarihin En Büyük Orman Yangını: 16 Bin Hektar Küle Döndü

Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesinde salı günü çıkan orman yangınında şu ana kadar 16 bin hektarlık alan küle döndü. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, bunun 1949'dan bu yana ülkede görülen en büyük yangın olduğu belirtti.

Fransa'nın İspanya sınırına yakın Aude bölgesindeki Ribaute köyü yakınlarında salı günü akşam saatlerinde çıkan orman yangını giderek büyüyor. Aude Valiliğinden yapılan açıklamada, alevlerin şu ana kadar 16 bin hektarlık alanı küle çevirdiği, yangında 15 belediyenin etkilendiği aktarıldı. Alevlerle mücadelede tüm kara ve hava kaynaklarının seferber edildiği, jandarma ve ordu personelinin yanı sıra 2 bin 100'den fazla itfaiyeci ve 500 aracın söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin tahliye emirleri dışındaki bölgelerde yaşayanların evlerinde kalmaya devam etmesi istendi. Bölge genelinde 17 geçici konaklama merkezinin de açıldığı belirtildi.

"1949'dan bu yana en büyük yangın"

Fransa Başbakanı François Bayrou, Paris'ten daha büyük bir alanı küle çeviren yangının sürdüğü Aude bölgesini ziyaret etti. Bayrou, yangınının "benzeri görülmemiş büyüklükte bir felaket" olduğunu vurguladı. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ise yangının "Fransa'da 1949'dan bu yana görülen en büyük yangın" olduğunu ifade etti.

1 kişi hayatını kaybetmişti

Yangında en az 25 evin yıkıldığı veya hasar gördüğü ifade edilmişti. Yetkililerin tahliye çağrılarına rağmen evinden çıkmayı reddeden 60 yaşındaki 1 kadın da hayatını kaybetmişti. - PARİS