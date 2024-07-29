Fransa'da TGV Hatları Sabotaj Sonrası Normale Döndü - Son Dakika
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Fransa'da TGV Hatları Sabotaj Sonrası Normale Döndü

Fransa Ulaştırma Bakanı Patrice Vergriete, Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala sabotaj saldırılarıyla hedef alınan Yüksek Hızlı Tren (TGV) hatlarının günler sonra normale döndüğünü açıkladı. Saldırılar sonucunda 800 bin yolcu etkilendi, 700 bin kişi seyahatlerini gerçekleştirebildi ve 100 bin kişi sefer iptallerinden etkilendi. Güvenliği sağlamak için 50 İHA, 250 demir yolu güvenlik görevlisi ve bin bakım işçisi görevlendirildi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise saldırıları gerçekleştirmiş olabilecek şüphelilerin tespit edildiğini belirtti.

29.07.2024 11:47
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Fransa Ulaştırma Bakanı Patrice Vergriete, cuma günü Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala sabotaj saldırılarıyla hedef alınan ve ciddi aksamaların yaşandığı Yüksek Hızlı Tren (TGV) hatlarının günler sonra normale döndüğünü belirtti.

Fransa Ulaştırma Bakanı Patrice Vergriete, Cuma günü Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala Yüksek Hızlı Tren (TGV) hatlarının hedef alındığı sabotaj saldırıları sonrası son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Vergriete Fransız medyasına yaptığı açıklamada, tren hatlarının sabotajdan 3 gün sonra bu sabah normale döndüğünü bildirdi. Vergriete, "Saldırılar 800 bin yolcuyu etkiledi, 700 bin kişi seyahatlerini gerçekleştirebildi ve 100 bin kişi sefer iptallerinden etkilendi" dedi.

Saldırılardan bu yana 28 bin kilometrelik yüksek hızlı tren hatları boyunca güvenliği sıkılaştırmak için 50 insansız hava aracı (İHA), 250 demir yolu güvenlik görevlisi ve bin bakım işçisinin görevlendirildiğini belirten Vergriete, olayın milyonlarca euroya mal olacağını sözlerine ekledi.

"Belirli sayıda şüpheli tespit ettik"

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise Fransa televizyonuna yaptığı açıklamada, "Sabotaj eylemlerini gerçekleştirmiş olabilecek belirli sayıda şüpheli tespit ettik" dedi.

Saldırıların kasıtlı ve son derece iyi planlanmış olduğunu söyleyen Darmanin, "Bu, aşırı solun geleneksel eylem türüdür" ifadelerini kullandı. Tespit edilen şüphelilerin aşırı sola yakın olup olmadığı sorusuna yanıt veren Darmanin, "İhtiyatlı olmalıyız. Asıl soru manipüle edilip edilmediklerini ya da kendi çıkarları için hareket edip etmediklerini bilmektir" şeklinde konuştu. - PARİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fransa'da TGV Hatları Sabotaj Sonrası Normale Döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da TGV Hatları Sabotaj Sonrası Normale Döndü - Son Dakika
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