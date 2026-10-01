Fransa'daki protestoları örnek alan Liege'deki öğrenciler polise havai fişek attı

Belçika'nın Liege şehrinde Fransa'da yaşanan öğrenci protestolarını örnek alan öğrenciler okul girişlerini kapattı ve polise havai fişek, yumurta, elma fırlattı.

Belçika'nın Valon bölgesindeki Liege şehrinde, Fransa'da devam eden lise protestolarının ardından benzer bir öğrenci hareketi başladı. Kentte bu sabah çok sayıda okulun önünde toplanan lise öğrencileri, protestolar nedeniyle eğitimin aksamasına yol açtı. Athenee de Fragnee, Athenee Royal de Montegnee, Institut Maria Goretti, College Saint-Barthelemy, Saint-Laurent ve Saint-Sepulcre gibi birçok okulun önünde toplanan öğrenciler, girişleri kapattı. Institut Marie-Therese adlı lisenin önünde ise ateş yakıldı. Gelişmelerin ardından bölgeye yoğun şekilde polis ekipleri konuşlandırıldı.

Polise havai fişek, yumurta, elma atıldı

Güvenlik güçlerinin konuya ilişkin bilgilendirmesinde, bazı okulların önünde polise ve çevredeki noktalara havai fişek, yumurta, elma ve bariyer gibi çeşitli nesnelerin atıldığı, olaylar sırasında çok sayıda maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Polisin göstericilere müdahale ettiği aktarıldı.

Liege polisi güvenlik önlemlerini artırdı

İtalyan, Türk ve Fas kökenli öğrencilerin yoğun olduğu Montegnee'de bu sabah yüzlerce lise öğrencisinin sokaklarda olduğu bildirildi. Liege polisi ise özellikle Esplanade Saint-Leonard çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Belçika devlet televizyonu RTBF, eylemlerin tamamen öğrenciler tarafından organize edildiğini ve öğretmenler ile sendikaların protestolara dahil olmadığını bildirdi.

Öğrenciler taleplerini duyurdu

Öğrencilerin protestolarla taleplerini duyurmayı amaçladığı belirtildi. Bu talepler arasında daha az kalabalık sınıflar, yeterli sayıda öğretmen, öğrencilerin ve ailelerin görüşlerinin daha fazla dikkate alınması, herkes için erişilebilir bir eğitim ve geleceğe yönelik kararların alınması bulunuyor.