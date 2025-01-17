Fren Yerine Gaza Basınca Dükkanı Doldurdu

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Fren yerine gaza basınca iş yerine böyle daldı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada gaz yerine frene basan sürücü telefoncu dükkanına daldı.

Kaza Turgutlu ilçesi Yedieylül Mahallesi Altınırmak Sokakta meydana geldi. Emel Sokak üzerinden Altınırmak Sokağa çıkan Türkan K. idaresindeki 48 KP 989 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün iddiaya göre fren yerine gaza basması üzerine yolun karşısında bulunan telefoncu dükkanına girdi.

Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.