Fren yerine gaza basınca otelin bahçesine uçan otomobil

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Fren yerine gaza basınca otelin bahçesine böyle uçtu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de manzara seyretmek için otomobilini park etmek isteyen sürücü; fren yerine gaza basınca otelin bahçesine uçtu. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay merkeze bağlı Göreme Beldesi Gaferli Mahallesi Aydın Kıroğlu sokakta meydana geldi. İddiaya göre Kapadokya manzarası seyretmek için otomobili ile Aşıklar tepesine çıkan sürücü, otomobilini park etmek istediği sırada fren yerine gaza basınca vadiden aşağıya düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Vadi altındaki bir otelin bahçesine düşen otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.