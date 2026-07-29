Freni Boşalan Tır, Bahçe Duvarını Yıktı - Son Dakika
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Freni Boşalan Tır, Bahçe Duvarını Yıktı

Freni Boşalan Tır, Bahçe Duvarını Yıktı
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Kırıkkale'de freni boşalan tır, bahçe duvarını yıktı ve inşaat halindeki apartmana çarptı.

Kırıkkale'de freni boşalan tırın önce bahçe duvarını yıktığı, ardından inşaat halindeki apartmana çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Çalılöz Mahallesi 523. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. yönetimindeki 06 BL 7924 plakalı Baldoğan Şirketler Grubu'na ait tırın seyir halindeyken freni boşaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, tırın yokuş aşağı hızla ilerlediği görüldü. Kontrolden çıkan tır, önce yol kenarındaki bahçe duvarını yıktı, ardından inşaat halindeki apartmanın duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, tırda ve çarptığı yapılarda maddi hasar meydana geldi.

Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Kırıkkale, 3. Sayfa, İnşaat, Bahçe, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Freni Boşalan Tır, Bahçe Duvarını Yıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Freni Boşalan Tır, Bahçe Duvarını Yıktı - Son Dakika
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