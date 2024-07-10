Freni Boşalan Traktör Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika
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Freni Boşalan Traktör Park Halindeki Araçlara Çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tamir için sanayi sitesine getirilen ve tamirin ardından denenmeye çıkan 1972 model BMC marka traktör frenini boşalması sonucu yol kenarında park halinde bulunan otomobillere çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada kimse yaralanmazken traktörün çarptığı Tofaş marka otomobilde büyük çapta hasar oluşurken, çarpılan aracın önünde park halindeki 2 Tofaş marka otomobilde de küçük çaplı hasar oluştu. Traktörün tamir ve bakım için Sanayi Sitesi'ne getirildiği, tamirinin ardından deneme sürüşü yapıldığı sırada freninin boşa çıktığı belirtildi.

10.07.2024 16:40
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Test sürüşünde freni boşalan traktör park halindeki araçlara çarparak durabildi...Kaza anı kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tamir için sanayi sitesine getirilen ve tamirin ardından denenmeye çıkan 1972 model BMC marka traktör frenini boşalması sonucu yol kenarında park halinde bulunan otomobillere çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada kimse yaralanmazken traktörün çarptığı Tofaş marka otomobilde büyük çapta hasar oluşurken, çarpılan aracın önünde park halindeki 2 Tofaş marka otomobilde de küçük çaplı hasar oluştu.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza, Sanayi Sitesinde araç muayene istasyonu istikametine seyir halindeki Mustafa Dimi'nin kullandığı 07 LR 431 plakalı traktörün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında park halindeki otomobile arkadan çarpması, çarpılan aracın da önünde park halinde bulunan 2 Tofaş Şahin e çarpması sonucunda meydana geldi.

Traktörün tamir ve bakım için Sanayi Sitesi'ne getirildiği, tamirinin ardından deneme sürüşü yapıldığı sırada freninin boşa çıktığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Freni Boşalan Traktör Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika

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