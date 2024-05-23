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Freni boşalan un yüklü kamyon Çoruh Nehrine uçtu

Kazada 3 kişi araç içerisinde sıkıştı

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında freni boşalan kamyon Çoruh nehrine uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Rize'den İspire doğru seyreden un yüklü kamyon frenleri boşalınca Çoruh nehrine düştü. Kazada kavşakta aşka bir araç olmaması olası faciayı önledi. Çoruh nehrine düsen araç içerisinde sürücü ve iki kişi araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye. UMKE ve İspir belediyesi ekipleri yaralıları güçlükle çıkardı. Yaralılar 112 ekiplerince devlet hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.