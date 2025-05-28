Freni Patlayan Kamyonet, Elektrik Direğine Çarparak Garaja Girdi: 2 Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde freni patlayan kamyonet, önce elektrik direğine çarptı ardından bir garaja girerek durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Güldere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vedat Ural (45) idaresindeki 67 LJ 980 plakalı hafriyat yüklü kamyonetin freni patladı. Sürücü Ural, aracı durdurmak isterken önce bir duvara, ardından da elektrik direğine çarptı. Direğe çarptıktan sonra kontrolden çıkan araç, bir garaja girerek durabildi.

Kazada sürücü Vedat Ural ile kamyonette bulunan belediye işçisi Barış Yılmaz (45) araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazaya karışan kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - ZONGULDAK