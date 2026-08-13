Freni Patlayan Traktör Kazası: 1 Ölü

Tokat'ın Niksar ilçesinde yokuş aşağı seyir halindeyken freninin patladığı iddia edilen traktörün çarptığı kişi hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, bir ineğe ve ardından da bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kaza, Niksar ilçesine bağlı Gülbayır Zera köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ç. idaresindeki traktör, yokuş aşağı seyir halindeyken freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Traktör, yol üzerinde bulunan Durmuş Çağlayan'a çarptı. Çarpmanın ardından ilerlemeye devam eden traktör önce bir ineğe, ardından bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada Durmuş Çağlayan olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çağlayan'ın cenazesi, ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili ekipler inceleme başlattı.